O Clube Naval do Funchal e a Associação Regional de Vela da Madeira, na qualidade de autoridade organizadora, com o patrocínio da Tecnovia Yacht Service e o apoio da Brisa Maracujá, anunciam a realização da Regata Tecnovia, no próximo dia 14 de junho de 2025, num campo de regata localizado ao sul da Ilha da Madeira.

Segundo nota de imprensa, a prova será disputada segundo as Regras de Regata à Vela da World Sailing 2025-2028, incluindo as regras especiais para regatas offshore, com a aplicação do Apêndice T e do Código de Ética da Federação Portuguesa de Vela.

Estão convidadas a participar todas as embarcações de cruzeiro, com ou sem certificados de rating, que irão concorrer numa única classe (Promoção), promovendo uma competição inclusiva e dinâmica.

Programa oficial:

11 de junho (quarta-feira), 18h00 – Encerramento das inscrições

13 de junho (sexta-feira)

13h00-17h00: Confirmação de inscrições

17h30: Publicação da Lista de Inscritos

14 de junho (sábado)

12h00: Reunião Técnica

14h00: Sinal de Advertência da Regata

18h00: Entrega de prémios e convívio

A Regata Tecnovia promete “um dia vibrante de vela, espírito desportivo e confraternização no coração do Atlântico”. Todos os apaixonados pelo mar estão convidados a assistir e participar.

Para mais informações, os interessados devem contactar o Clube Naval do Funchal ou a Associação Regional de Vela da Madeira.