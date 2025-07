O Rali da Calheta promete ter emoção até ao fim. À sexta classificativa, houve a primeira alteração na liderança, com Miguel Nunes a ultrapassar Miguel Caires na geral... por apenas três décimas de segundo.

Miguel Caires, que ontem venceu a primeira classificativa, reentrou na competição, este sábado, apostado em manter o lugar no topo e venceu nas primeiras passagens por Calheta e Prazeres, nas PEC 2 e 3. Miguel Nunes, porém, foi recuperando terreno e foi mesmo o mais rápido na PEC 4 - Paul do Mar 1. A fechar a segunda secção, contudo, Miguel Caires voltou a melhorar e consolidou a liderança, em nova passagem pela Calheta.

Já depois do parque de assistências, o rali foi retomado com uma segunda passagem pelo Paul do Mar, onde Miguel Nunes tornou a ser mais rápido, e desta feita tirando 3,6 segundos a Miguel Caires, registo suficiente para se tornar no novo líder do Rali da Calheta.

À entrada para a sétima de nove classificativas, Miguel Nunes tem uma vantagem de apenas três décimas para Miguel Caires, pelo que se prevê uma luta intensa até ao final. O terceiro posto é ocupado por João Silva, que se estreia neste rali aos comandos de um Toyota GR Yaris Rally2.