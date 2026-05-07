MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Desporto

Queixa de João Silva: Tribunal anula decisão do CCD do Rali Marítimo - Município de Machico 2026

    Queixa de João Silva: Tribunal anula decisão do CCD do Rali Marítimo - Município de Machico 2026
    João Silva, aqui no Rali do Marítimo, numa passagem no Porto da Cruz, protestou no final da prova. FOTO FPAK
Paulo Graça

Jornalista

Desporto
Data de publicação
07 Maio 2026
18:40

O Tribunal de Apelação Nacional da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) publicou hoje o acórdão relativo ao recurso apresentado por João Silva, anulando a decisão n.º 3 do Colégio de Comissários Desportivos (CCD) do Rali Marítimo-Município de Machico.

Na decisão, datada de hoje, o Tribunal considera que a deliberação do CCD se encontra “ferida de vícios formais inultrapassáveis”, dando assim provimento parcial ao recurso interposto pelo piloto do Toyota Yaris Rally2.

O processo teve origem no protesto apresentado por João Silva relativamente ao bólide de Miguel Nunes, atual campeão regional de ralis, após a realização da prova organizada no concelho de Machico. De acordo com o acórdão, o Tribunal declarou “nula e de nenhum efeito” a decisão anteriormente tomada pelo CCD, considerando ainda “inaceitável” a reclamação apresentada pelo agora apelante, ao abrigo dos regulamentos desportivos aplicáveis.

O Tribunal de Apelação Nacional refere igualmente que as questões relacionadas com eventual publicidade ilícita ou dissimulada ao tabaco são matéria da exclusiva competência da Direção da FPAK, entidade responsável por regular e avaliar essa matéria, bem como as respetivas consequências disciplinares. Na mesma decisão, o Tribunal determinou a redução das custas processuais e a devolução a João Silva de metade da caução prestada.

O acórdão foi notificado às partes envolvidas e à presidência da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) para os efeitos considerados convenientes.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

O I Fórum Regional Erasmus+

O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...

Mais Lidas

Últimas