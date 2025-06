Quatro adeptos do FC Porto feridos em ataque a viatura em que seguiam em Lisboa

Quatro adeptos do FC Porto ficaram hoje feridos, dois dos quais com maior gravidade, quando a viatura em que seguiam foi atacada em Lisboa com um engenho incendiário, adiantou à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A mesma fonte avançou que o incidente ocorreu após o jogo do campeonato nacional de hóquei em patins entre o Sporting e o FC Porto, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Na sequência do ataque por parte de um grupo de entre 10 a 20 pessoas, deflagrou um incêndio na viatura que provocou quatro feridos, dois com maior gravidades que, após terem sido assistidos no local, foram transportados para o Hospital de Santa Maria, referiu.

Os outros dois ocupantes sofreram ferimentos mais ligeiros, tendo também sido assistidos pelo INEM no próprio local e não necessitando de cuidados hospitalares, disse fonte oficial da PSP, que efetuou várias diligências na zona para identificar os suspeitos, sem sucesso.

O caso vai ser comunicado à Polícia Judiciária para investigação.

Desde então, o Sporting já condenou os atos de violência ocorridos nas imediações do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, após o clássico entre os ‘leões’ e o FC Porto.

“O Sporting condena de forma veemente os atos de violência ocorridos esta tarde, em Lisboa, após o jogo de hóquei em patins, envolvendo adeptos do Sporting e do FC Porto”, lê-se no comunicado dos ‘verdes e brancos’.

“O Sporting não se revê nestes comportamentos, que atentam contra os valores do clube e desrespeitam o espírito do desporto. Quem escolhe a violência como forma de expressão não representa o Sporting. A paixão pelo clube nunca poderá ser usada como escudo para a violência”, prosseguem os lisboetas, prometendo colaborar “ativamente com as autoridades no apuramento de responsabilidades” e tomar “todas as medidas necessárias para identificar os responsáveis”.

O FC Porto, campeão nacional, qualificou-se hoje para a final do Nacional de hóquei em patins, na qual vai defrontar o Óquei de Barcelos, ao derrotar os ‘leões’, no quinto e último jogo das meias-finais, em Lisboa, por 2-1 no desempate nas grandes penalidades, após as igualdades 3-3 no tempo regulamentar e 4-4 no prolongamento.