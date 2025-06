PSG é o novo campeão europeu que consagrou quatro portugueses

Os portugueses Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos são novos campeões europeus ao “esmagarem” o Inter por 5-0 na final disputada esta noite em Munique.

O PSG conquistou a Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história, ao golear o Inter, por 5-0, em Munique, permitindo a festa do quarteto português que joga no clube dos campeões franceses. João Neves, Vitinha e Nuno Mendes foram titulares e Gonçalo Ramos saltou do banco.

A primeira parte foi de sentido único e a equipa de Luis Enrique marcou logo cedo por Hakimi. Em cima do minuto 20, foi a vez de Désire Doué - que já havia feito a assistência para o primeiro golo - ampliar a vantagem, perante um adversário apático em campo. Vitinha fez o que quis de um adversário e assistiu Doué para o 3-0, enquanto que Kvaratskhelia assinou o quarto aos 73 minutos. Já com Gonçalo Ramos em campo, o recém-entrado Senny Mayulu fez o 5-0.