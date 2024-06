“O JPP e o presidente de Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, não respeitam o Hino da Madeira, pois, mais uma vez, recusaram a sua audição na Sessão Solene do Dia do Concelho. Uma manifestação de que Filipe Sousa não é pela Madeira”. É desta forma que o PSD, em nota de imprensa enviada esta tarde dando voz à deputada municipal Bruna Gouveia, reage ao ‘Ponto de ordem’ do autarca Filipe Sousa, apesar de não se referir às suas declarações deste domingo.

“O PSD, enquanto verdadeiro partido autonomista, protestou por não ter sido tocado o Hino da Região Autónoma da Madeira e reafirma que “triste figura faz quem troca o Hino da Região Autónoma da Madeira pelo “Hino do Minho”, também conhecido por “Hino da Maria da Fonte”.

Para além disso, reforçam os social-democratas, “é absolutamente incoerente a postura do Executivo Municipal, que não hesita em acompanhar o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nas suas visitas ao concelho e depois diz que não quer o Governo nas Sessões Solenes de Santa Cruz, o mesmo Governo a quem Filipe Sousa pede obras prometidas e adiadas pelo município”.

“O PSD orgulha-se da Madeira e nunca cederá perante estes populismos rasteiros, de quem esconde o insucesso atacando os adversários após 11 anos de conversa fiada e pouca obra”, rematam, reiterando que Santa Cruz merece “mais e melhor”, conclui a nota.