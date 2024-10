O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, foi suspenso por 45 dias.

Na sequência dos factos ocorridos no jogo disputado entre o Marítimo e o Chaves, a 25 de agosto, o presidente dos verde-rubros foi ainda condenado a pagar uma multa no montante de 1.610 euros, segundo se lê no processo disciplinar divulgado pelo Conselho de Disciplina da FPF.