O Presidente da República enalteceu hoje o histórico quarto lugar da seleção portuguesa no Mundial de andebol, após ter assistido à derrota com a campeã europeia França (35-34), no jogo de atribuição da medalha de bronze, em Oslo.

“Foi um grande jogo. A França é campeã europeia e nós jogámos muito bem, melhor [do que eles] aliás. Depois, por um triz aconteceu [a derrota], mas é espantoso o que esta equipa fez. Foi ganhando e fazendo tombar os gigantes. Só falhou diante da campeã do mundo [Dinamarca, nas meias-finais] e por um triz com a campeã da Europa. É espetacular”, avaliou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à RTP no final da partida.

Na Unity Arena, a seleção portuguesa chegou ao intervalo a perder por 19-17 e, apesar da boa resposta na segunda parte, não conseguiu evitar a derrota por apenas um golo de diferença, desperdiçando uma bola para a igualdade nos últimos segundos.

“Tinham o pavilhão todo com eles. É uma coisa espantosa”, salientou o chefe de Estado, que esteve acompanhado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro na tribuna do recinto.

Instantes depois do apito final, Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se ao terreno de jogo para entregar a placa de melhor jogador da partida ao guarda-redes Gustavo Capdeville, autor de 11 defesas em 35 remates, com 31% de eficácia ao longo de quase 42 minutos.

Apesar da derrota, a equipa das ‘quinas’ terminou num inédito quarto lugar a 29.ª edição do Mundial, cuja final será disputada hoje entre a Dinamarca, que derrotou Portugal nas meias-finais e é tricampeã em título (2019, 2021 e 2023), e a Croácia, vencedora como país independente em 2003.

Os ‘heróis do mar’ alcançaram o melhor resultado de sempre em fases finais de grandes competições internacionais, incluindo em seis participações em Campeonatos do Mundo (1997, 2001, 2003, 2021, 2023 e 2025), ao melhorarem a 10.ª posição de há quatro anos.