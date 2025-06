Portugal e França empataram hoje 0-0 em jogo da primeira jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de futebol de sub-21, na cidade eslovaca de Trencin.

A equipa das ‘quinas’, três vezes finalista da competição, iniciou a 10.ª presença em fases finais com um ‘nulo’, que deixa as duas seleções no segundo lugar do agrupamento, com um ponto, ambas atrás da Geórgia, que lidera após ter vencido hoje a Polónia, por 2-1.

A seleção comandada por Rui Jorge defronta o conjunto polaco, novamente em Trencin, no sábado, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa).