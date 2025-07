O atletismo português encerrou, este domingo, a sua participação nos Jogos Europeus da Juventude (EPYG) com mais três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, elevando para sete o total de medalhas na conquistadas na modalidade.

Daniel António brilhou nos 400 metros sub-20 T20, conquistando a medalha de ouro com o tempo de 49,91 segundos, prova de determinação e excelência ao mais alto nível europeu.

Tiago Ramos, por sua vez, garantiu a medalha de prata no salto em comprimento sub-20 T20, com uma marca de 6,43 metros, reafirmando a presença portuguesa no pódio em provas de saltos. Leonardo Silva assegurou a medalha de bronze no lançamento do peso sub-20 F20, ao atingir os 11,05 metros, mais uma demonstração da qualidade portuguesa nesta disciplina.

Em ação também estiveram Leandro Freitas, que completou os 400 metros sub-20 T20 em 54,73 segundos, António Santos, que competiu nos 400 metros T46 sub-20, terminando com o registo de 54,70 segundos.

Os resultados deste domingo juntam-se, recorde-se, às quatro medalhas conquistadas no sábado:

• António Santos – Ouro nos 100 metros T46 sub-20

• Tatiana Couto – Ouro no salto em comprimento T20 sub-17 • Mariana Silva – Prata no lançamento do peso F20 sub-17

• Mónica Silva – Bronze no lançamento do peso F20 sub-17

A Missão Portuguesa aos Jogos Europeus da Juventude “continua a demonstrar resultados positivos, refletindo o trabalho desenvolvido na promoção do talento jovem e inclusivo”. Refira-se que a comitiva nacional tem chegada prevista ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 15.30 horas desta segunda-feira.