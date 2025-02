Pinto da Costa: José Mourinho despede-se com “honra tremenda”

O treinador português José Mourinho, campeão europeu pelo FC Porto em 2003/04, despediu-se hoje do antigo presidente dos ‘dragões’, Pinto da Costa, que morreu aos 87 anos, com “honra tremenda de fazer parte da sua história”.

“’Mourinho, você foi o treinador que me deu mais alegrias’. As palavras são suas, presidente. As minhas são: ‘sinto uma honra tremenda de fazer parte da sua história e agradecerei sempre a sua confiança e a influência que teve na minha carreira’. Assim nos despedimos quando, no verão passado, nos encontramos na sua amada cidade”, escreveu o técnico português, atualmente no Fenerbahçe, na rede social Instagram.

Numa publicação com fotografias dos dois juntos, Mourinho aproveita para lembrar “o sorriso do primeiro dia, a alegria da última vez” que estiveram juntos. “O meu presidente”, acrescenta.

Pinto da Costa contratou José Mourinho em 2001/02 e o treinador conquistou, nos ‘azuis e brancos’, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, numa parceria de sucesso que viria a valer a ‘Mou’ a saída para o futebol internacional, a começar pelo Chelsea.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu hoje aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.