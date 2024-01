A patinadora madeirense conseguiu ontem o primeiro diploma português de sempre nos Jogos Olímpicos da Juventude de inverno, ao terminar no sexto lugar a prova de Mass Start, confessando-se “muito realizada” com o resultado. Esta é a notícia de Desporto em destaque na edição impressa.

No ténis de mesa, Marcos segue em frente. O mesatenista madeirense ruma aos ‘oitavos’ em Goa.

No Marítimo, Fábio Pereira quer ganhar e elogia reforços. O técnico verde-rubro deseja dar sequência ao triunfo frente ao Nacional, amanhã, no recinto do AVS. Realça ainda os reforços que chegaram e que tornaram o plantel mais “equilibrado”.

No Nacional, Comportamento dos adeptos gera abertura de inquérito. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um inquérito devido a alegadas condutas impróprias de adeptos alvinegros no dérbi.

No internacional, FIFA confirma suspensão de três anos a Rubiales Espanhol tinha recorrido, mas a decisão do afastamento foi mantida.