O treinador do AC Milan, o português Sérgio Conceição, falhou hoje a conferência de imprensa do clube, depois de ter conhecimento da morte de Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto.

“O treinador está no balneário. Está muito emocionado, porque o seu antigo presidente morreu. Era como um pai para ele. Por isso, vou falar eu”, referiu o antigo avançado Zlatan Ibrahimovic, agora dirigente do AC Milan, após a vitória dos milaneses sobre o Verona (1-0).

Depois de ter passado no clube como jogador, Sérgio Conceição treinou o FC Porto durante sete temporadas, sob comando de Ponto da Costa, período no qual conquistou, entre outros, três títulos da I Liga.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu hoje aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.