Núcleo do Sporting na Madeira promove ‘Almoço dos campeões’

O núcleo do Sporting Clube de Portugal na Madeira convoca todos os sportinguistas para o ‘almoço dos campeões’, a ter lugar no próximo dia 22 de junho, no restaurante ‘O Lagar’, situado em Câmara de Lobos.

A iniciativa contará com Fernando Mendes, antigo jogador internacional português do Sporting, bem como com Paulo Gomes, diretor geral da Academia Cristiano Ronaldo - Alcochete.

O almoço está marcado para as 12h30, tendo como objetivo juntar a família leonina madeirense, que se reunirá para assinalar o 20.º título nacional conquistado na época que agora findou.