A Junta de Freguesia de São Pedro está “empenhada, com o atual executivo eleito pela coligação Funchal sempre à Frente, desde a primeira hora em reativar as comemorações festivas de São João da Ribeira nesta freguesia”.

Nesse sentido, e como escreve a autarquia local em nota de imprensa, “com esta aposta a Junta pretende reativar estas festividades, quer religiosas quer festivas, noutros moldes do que já foi no passado, proporcionando um arraial junto à antiga capela existente no local onde não faltam as tradicionais barraquinhas de comes e bebes num ambiente de bairro”.

“O cartaz de animação é da inteira responsabilidade da Junta de Freguesia, constituindo este ano a aposta sobre um leque diverso de artistas, por forma a atrair quer a população de maior idade quer a população mais jovem trazendo este ano pela primeira vez um DJ num dos dias”. Assim, na sexta-feira, dia 21, a animação será assegurada por João Vinagre, a partir das 20 horas, e por Bryan Wilson, depois das 22 horas. No sábado, o palco será de Boy Teddy e do DJ Guggaa e, no domingo, as atenções centram-se nas Marchas Populares, pelas 20 horas. Na segunda, depois da missa e da procissão, pelas 19h e 20h00 respetivamente, vai atuar a Banda Filarmónica pelas 20h30 e logo depois, Vitor Sousa Band encerra o programa.

Segundo o presidente da Junta, Manuel Filipe, este programa “é a forma que a Junta de Freguesia encontrou de reatar a tradição naquele local e trazer nestes dias mais animação e pessoas ao centro de São João da Ribeira, dando a conhecer o local e o património religioso e cultural existente”.