Foi apresentado ao início da tarde, o evento dos Altares de São João, que decorre entre 20 e 24 de junho.

O ponto alto passa pelas marchas populares solidárias na sexta-feira, dia 21, na praça do Carmo e na rua Dr Fernão de Ornelas. A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, destacou a importância destas marchas para a cidade, acrescentando que “visam dinamizar” toda a área urbana, especialmente aumentar a circulação de pessoas nas zonas da Praça do Carmo e Rua Fernão Ornelas.

”A cidade está a bombar”, acrescentou, revelando que 90 pessoas são da Sociohabita Funchal das 400 que estão envolvidas nas Marchas dos altares de São João