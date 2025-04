Bom dia!

O pódio da I Liga está ao rubro a seis rondas do final da prova. O próximo campeão nacional será encontrado em Lisboa: Benfica ou Sporting. O 3.º lugar desperta discussão acesa entre Braga e FC Porto. Conheça os adversários do quarteto da frente.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga dos Campeões. Italianos do Inter abatem bávaros do Bayern e campeão Real atropelado em Londres pelo Arsenal.

Saiba ainda que Francisco França viveu “emoção indescritível” do primeiro golo do Marítimo e que Lucas França afasta a pressão do Nacional.

Destaque também para o Naval dominador nos nacionais de natação. A comitiva do CNF alcançou 22 medalhas. O Juventude AC celebrou quatro pódios.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!