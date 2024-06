Cinco formandos do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ), através do Centro de Formação Profissional da Madeira, participaram, entre os dias 1 e 16 de junho, numa mobilidade no âmbito do Programa Erasmus +, em Arnedo (Espanha).

Ao longo de duas semanas, o quinteto (dois formandos do 3.º ano do curso de Técnico/a de Mecatrónica e três do Curso de Técnico/a de Mecatrónica Automóvel) realizou formação prática em contexto de trabalho em empresas de Arnedo, nas áreas profissionais e específicas de cada curso, tendo, desta forma, oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no Centro de Formação, bem como de obter conhecimento de novas práticas de trabalho. Estes formandos foram acompanhados por dois técnicos do IQ, que participaram neste projeto através da realização de Job shadowing no Instituto Celso Díaz.

Sendo o IQ membro do consórcio com a Arts &Skills - Formação Consultoria e Inovação, Lda. e a Agência Nacional Erasmus +, subscreve estas experiências em mobilidade como potenciadoras da consolidação de competências; de melhoria do nível de empregabilidade, bem como promotor do desenvolvimento pessoal, visto que melhoram a autoestima e a autoconfiança. Estas medidas da União Europeia estimulam, ainda, o desenvolvimento da cidadania europeia, uma vez que promovem o intercâmbio de ideias e de outras formas de trabalho e de vida.

Refira-se que todas as despesas de deslocação da equipa foram suportadas pelo Programa Erasmus+, através do referido consórcio.