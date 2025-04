Sabia que pode comprar criptomoedas com cartão de crédito e posicionar-se no fundo da correção de preços que atualmente assistimos nos mercados? Não é preciso wallet nem complicações, bastando aceder a uma das corretoras mais vantajosas do momento para comprar criptomoedas com cartão de crédito em três tempos. Ora, trata-se de um processo especialmente indicado para iniciados, saber como comprar criptomoedas neste momento é o que poderá trazer riqueza geracional para os próximos anos. Aproveite a profunda correção e crise financeira imposta por Donald Trump para acumular ativos de futuro.



Melhores corretoras de criptomoedas para comprar com cartão de Crédito

Na análise que fizemos das melhores corretoras para comprar criptomoedas durante o primeiro semestre de 2025, procurámos identificar as que cumprem com os mais altos padrões de qualidade. Em particular, quisemos observar: · As que têm taxas e comissões mais baixas. · As que oferecem condições de segurança mais elevadas. · As que têm melhor reputação no mercado, seja junto dos seus utilizadores ou das entidades certificadoras e de auditoria. · A diversidade de mercados de criptomoedas oferecidos, incluindo instrumentos diversos de trading para diversos tipos de investidores. MEXC: com a maior diversidade de ativos e taxas mais baixas

A MEXC é uma das corretoras favoritas para quem privilegia a constituição de estratégias de trading numa ótica de scalping e de day trading, particularmente pelas taxas baixas e pela enorme diversidade de criptomoedas disponíveis. São mais de 2.800 criptomoedas que tem disponíveis para trading, todas elas verificadas quanto a liquidez, estabilidade, o whitepaper e a sustentabilidade. Além disso, a compra de criptomoedas diretamente com cartão de crédito é facilitada, já que a corretora oferece a sua própria wallet e mecanismos de verificação que facilitam muito as transações. Em termos de custos, deve considerar as taxas de 1% a 2% para comprar cripto com cartão de crédito (dependendo da sua jurisdição).<br /> >>> Conheça a MEXC aqui <<<



Binance: a corretora mais confiável entre traders portugueses

A Binance é uma das corretoras especializadas em criptomoedas mais utilizadas em Portugal. A sua fama vem dos longos anos de implementação em território nacional e, apesar de ainda não ter a certificação MiCA europeia, continua a reunir as preferências dos adeptos de cripto. O processo de registo, os níveis de segurança e facilidade de aquisição e gestão de criptoativos são tudo características notáveis. Além disso, dá acesso não só ao spot market, mas também ao mercado de futuros e derivados. Na Binance encontrará milhares de criptomoedas – incluindo a maior diversidade de meme coins –, mas um dos atrativos é ter acesso à sua Binance Launchpad exclusiva. Com mais de 250 milhões de clientes e taxas de trading marginais, é fácil de perceber por que a Binance é uma das favoritas dos portugueses para comprar criptomoedas com cartão de crédito. >>> Conheça a Binance aqui <<< Margex: a corretora mais fácil na compra de criptomoedas com cartão