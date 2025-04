Após o sucesso da realização do evento no final do ano passado, na Madeira, é a vez da cidade de Ponta Delgada, nos Açores, acolher as Jornadas de Música Histórica ‘Notas no Tempo’, nos dias 21 e 22 de novembro de 2025.

Este evento, que celebra o património musical dos Açores, da Madeira e do Atlântico, terá lugar no Anfiteatro VIII da Universidade dos Açores (21 de novembro) e no Conservatório Regional de Ponta Delgada (22 de novembro), reunindo especialistas, músicos e entusiastas do estudo da música histórica. As chamadas para propostas de comunicações estão abertas até ao dia 30 de maio de 2025 e todas as informações relativas a esse procedimento poderão ser consultadas sítio oficial da Biblioteca, Arquivo e Museu da Universidade dos Açores, em https://bam.uac.pt/.

O evento conta com a organização da Academia das Artes da Universidade dos Açores (UAc.artes), do Conservatório Regional de Ponta Delgada e da Academia Madeirense de Musicologia e Estudos Artísticos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Conta ainda com a colaboração da Biblioteca, Arquivo e Museu da UAc (BAM), do CHAM – Centro de Humanidades (NOVA/FCSH e UAc), do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (NOVA/FCSH), do INET-MD (NOVA/FCSH) e da Direção Regional da Cultura do Governo dos Açores (DRaC).

Uma vez mais, as Jornadas de Música Histórica ‘Notas no Tempo’ irão explorar a música histórica do espaço atlântico, reunindo académicos, músicos e entusiastas num fórum multidisciplinar de estudo e partilha. Esta segunda edição do evento, voltará a promover o debate em prol da preservação do património musical regional, incentivando a participação ativa de investigadores, estudantes e profissionais da área.