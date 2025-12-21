Venezuela: Maduro acusa EUA de pirataria após notícia de mais um petroleiro apreendido

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, condenou hoje a apreensão de petroleiros pelos Estados Unidos, que considera atos de pirataria, após a notícia de um terceiro navio intercetado no âmbito do destacamento militar norte-americano nas Caraíbas e Pacífico.
Numa mensagem na rede Telegram, Maduro não se referiu diretamente às operações realizadas no fim de semana pelos Estados Unidos, que no sábado apreenderam um petroleiro de bandeira panamiana.
Mas, lamentou que o seu Governo tenha passado “25 semanas a denunciar, confrontar e derrotar uma campanha de agressão”, que vai do “terrorismo psicológico aos piratas que atacaram petroleiros”.
Ao mesmo tempo, avisou que as autoridades venezuelanas estão “preparadas para acelerar a marcha da revolução profunda”, aludindo ao movimento e projeto político chavista.
Os Estados Unidos intercetaram hoje um terceiro petroleiro, cujo estado é desconhecido, assim como a informação de que transportava petróleo bruto venezuelano, disse um responsável norte-americano à cadeia televisiva CNN.
A agência espanhola EFE pediu confirmação ao Pentágono e à Guarda Costeira norte-americana, que encaminharam todas as questões sobre a operação para a Casa Branca, que por sua vez ainda não se pronunciou.
A secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, já tinha revelado no sábado a apreensão do petroleiro Centuries, de bandeira panamiana, que, segundo a Casa Branca, era uma embarcação que navegava sob “bandeira falsa” e fazia parte da “frota fantasma venezuelana usada para traficar petróleo roubado e financiar o regime narcoterrorista de Maduro”.
A porta-voz adjunta do Governo, Anna Kelly, insistiu que a embarcação “transportava petróleo da PDVSA [empresa estatal venezuelana], uma empresa sancionada”, apesar de outros relatos indicarem que o navio confiscado não consta da lista negra de Washington.
Em 10 de dezembro, Washington apreendeu o navio sancionado Skipper e confiscou o crude que transportava.
Dias depois, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um embargo total à entrada e saída de petroleiros sancionados pela administração norte-americana, no âmbito da pressão que exerce sobre o Governo de Maduro, que Washington acusa de liderar uma rede de narcotráfico.
Caracas considerou que as duas primeiras apreensões foram um “roubo” e insistiu que tomará “todas as medidas adequadas” contra aquilo a que chama de atos de “pirataria”.
Na sexta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, reiterou que o Governo de Caracas está a cooperar ativamente com grupos armados ligados ao tráfico de droga, como dissidentes das FARC e o Exército de Libertação Nacional (ELN) da Colômbia, para exportar droga para os Estados Unidos.
Desde agosto, os Estados Unidos mantêm um grande contingente militar no âmbito de uma campanha declarada como antidrogas ilícitas, na qual destruíram cerca de 30 embarcações alegadamente envolvidas no narcotráfico e mataram mais de uma centena de tripulantes.
Ouço muitos dizerem “confia no processo”. Mas que raio de processo é esse? E será que ele sabe que toda a gente está a confiar nele? É que eu começo a...
Trabalhar na Nigéria é entrar num universo paralelo onde as leis da física e da lógica foram renegociadas por razões que ninguém conhece e que, provavelmente,...
Festas são festas. Alturas em que a maioria revela maior tolerância sobre isto ou aquilo. Não é só no Carnaval – o Natal também rima – que quase ninguém...
Na Madeira, o Natal não é apenas uma data, é um estado de espírito. Há a mesa farta, o cheiro a carne de vinha-d’alhos, as luzes acesas, a poncha a circular,...
Silenciosas e quase ignoradas as Prisões Portuguesas merecem uma profunda reflexão de todos nós.
As 49 Prisões Portuguesas existentes no território português,...
Nesta quadra, deixo-vos com as prendas ao Menino:
Ouro: Acolher sem nos perdermos
Por estes dias tive oportunidade de estar numa receção de embaixadores...
DO FIM AO INFINITO
Uma gargalhada aluada explodiu de repente na sala ou, se calhar, explodiu dentro da minha cabeça. Sim, a explosão ocorreu dentro da minha cabeça. Seguramente,...
A vida no campo sempre foi difícil. Trabalhar na terra, para além da tremenda exigência física, obriga a muito engenho.
Como sabemos a nossa orografia...
O Natal é frequentemente apresentado como tempo de encontro. De mesas cheias. De vozes cruzadas. Mas, paradoxalmente, é também uma das épocas em que a...
Este mês, tive oportunidade de participar no X Encontro de Voluntários da RAM, a moderar o painel “Voluntariado Juvenil”.
Esta iniciativa foi dinamizada...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
O hábito de jogar está a mudar em Portugal. O que antes era uma atividade ocasional associada a quiosques físicos, boletos impressos e sorteios televisivos transformou-se numa experiência...
As equipas madeirenses - Nacional e Marítimo - a jogarem em ligar diferentes tiveram ontem também sortes distintas, conforme o JM Desporto destaca na capa....
Os tentilhões selvagens que habitam as serras madeirenses estão a correr sérios riscos de saúde, destaca o JM na manchete desta segunda-feira. Tudo por...
O ‘bombeiro’ de Machico, captado num video, em agosto, a bater na mulher em frente ao filho, deverá retomar a atividade profissional ao serviço da Câmara...
Uma Eucaristia de Ação de Graças, presidida pelo bispo da Diocese do Funchal, assinalou os 25 anos da dedicação da igreja de Santo Amaro, contando com...
O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, condenou hoje a apreensão de petroleiros pelos Estados Unidos, que considera atos de pirataria, após a notícia...
O advogado Paulo Topa, detido hoje no Porto pela Polícia Judiciária por “perigo de fuga iminente”, é suspeito de corrupção num esquema de desvio de fundos...
A Associação de Imprensa Estrangeira em Jerusalém saudou hoje o prazo de 04 de janeiro, estabelecido pelo Supremo Tribunal de Israel, para o Governo israelita...
O aviso de agitação marítima para o arquipélada Madeira foi prolongado, das seis da manhã para as 18h00 de amanhã.
De acordo com a Capitania do Funchal,...
O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, considerou hoje ter recebido uma lição ao presidir à missa de Natal na única paróquia...
O Nacional empatou 2-2 diante do AFS, depois de ter estado a perder por dois golos ao intervalo, em jogo da 15.ª jornada da I Liga.
Numa 1.ª parte em...