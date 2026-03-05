Evento reúne startups internacionais na área do turismo

A Startup Madeira, o Turismo de Portugal e a NOVA School of Business and Economics realizam no próximo dia 18, a sessão de encerramento da 7.ª edição do Madeira Startup Retreat*, no auditório do Museu da Casa da Luz - Funchal.

Esta sessão irá reunir startups internacionais, parceiros e oradores convidados que desenvolvem atividades na área do turismo, viagem e lazer.

De acordo com um comunicado da organização, “este Demo Day é um momento de celebração onde as startups internacionais vão partilhar as suas soluções com empresários, empreendedores, parceiros, grupos hoteleiros, aeroporto, portos, empresas de transportes e de animação turística, e demais interessados por este sector”.