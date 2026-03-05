Santo da Serra com mais chuva e Lugar de Baixo com temperatura mais alta

Até às 17 horas desta quinta-feira, os registos das estações meteorológicas da Madeira do Instituto Português do mar e Atmosfera (IPMA) apontam para precipitação mais significativa nas zonas altas da ilha. O Santo da Serra foi o local onde mais choveu, acumulando 38,5 milímetros desde a meia-noite, seguido pelo Chão do Areeiro (18,0 mm) e pelo Pico do Areeiro (17,3 mm).
No que diz respeito à temperatura, o valor mais baixo foi observado no Pico do Areeiro, com 1,8 °C às 17 horas. Nas zonas costeiras, os valores mantiveram-se mais amenos, destacando-se 18,9 °C no Lugar de Baixo e 18,0 °C no Funchal. A temperatura máxima do dia até ao momento foi registada também no Lugar de Baixo, onde os termómetros chegaram aos 22,2 °C.
O vento soprou com maior intensidade nas zonas montanhosas. No Chão do Areeiro registou-se a rajada mais forte do dia, atingindo 90 km/h, acompanhada de vento médio na ordem dos 60,8 km/h. Também o Caniçal apresentou vento significativo, com rajadas até 84 km/h, enquanto no Pico Alto se observaram rajadas de 87 km/h.
Desde a II Guerra Mundial, o sistema internacional organizou-se na convicção de que a interdependência económica, o comércio e as instituições multilaterais...
A frase já a conhecemos: “metade do mundo são mulheres. A outra metade, os filhos delas”. Mas há dias em que isso parece valer pouco.
Chegámos a março...
Há um momento certo para tudo, a paráfrase de um adágio tradicional é aplicável a tudo na vida, e na área da Saúde, particularmente na área do medicamento,...
AQUINTRODIA
Generalizou-me o hábito da viagem, a descoberta de lugares de sonho, experimentação de costumes e tradições, usufruto de sabores e emoções, vivência de...
A retórica que acompanha os últimos acontecimentos mundiais sugere que o que aí vem não se trata de uma pequena troca de galhardetes limitada no tempo....
O PS foi governo na República entre 2015 e 2023 – uns “breves” oito anos – e nada fez para resolver a questão de fundo do subsídio de mobilidade – pagarmos...
Há ironias que fariam Orwell corar de inveja. O racismo, essa coisa pesada, estrutural, histórica, viscosa, que moldou sociedades, economias e destinos...
No dia 1 de março assinala-se o Dia Mundial do Elogio, uma data dedicada a um gesto simples, mas profundamente transformador: reconhecer o valor do outro....
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Decidi ter como mote para este texto a palavra “comer”, em algumas das suas aceções e não resisti a iniciá-lo com essa colorida expressão popular, mas...
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
Arlindo Oliveira, engenheiro civil, revelou esta quinta-feira o seu lado poético e manifestou-se preocupado com “um mundo perigoso”.
“Eu preocupo-me com...
O CDS PP Madeira vai levar uma moção estratégica ao Congresso Nacional do partido, em maio, “a favor da urgência de uma nova lei de finanças das Regiões...
Os vereadores do PSD eleitos à Câmara de Machico exigiram hoje ao Executivo Municipal, esclarecimentos urgentes sobre a legalidade da mobilidade entre...
Portugal ativou hoje o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para organizar o repatriamento de cidadãos portugueses no Médio Oriente, indicou uma porta-voz...
A Sala da Assembleia de Freguesia de São Gonçalo acolheu o 3.º encontro “Assembleia ComVida”, uma iniciativa promovida pela Presidente da Assembleia de...
O Partido Trabalhista Português (PTP) criticou hoje a “inação do Governo Regional na proteção do património edificado”, na sequência do desabamento que...
Um homem de 48 anos, natural da Ribeira Brava, causou hoje, ao início da tarde, por volta das 14h15, um grande aparato no centro da cidade de Câmara de...
O Conselho de Governo louvou hoje publicamente os títulos de campeão nacional que foram conquistados recentemente por Mariana Vargem e Décio Andrade.
O Conselho de Governo determinou hoje a “prorrogação da suspensão, por mais quatro meses, da atribuição e emissão de licenças e averbamentos de operador...
O Conselho de Governo aprovou a adjudicação da proposta para a execução da empreitada com vista à primeira fase da Beneficiação do Serviço de Urgência...