Santo da Serra com mais chuva e Lugar de Baixo com temperatura mais alta

A chuva foi mais intensa no Santo da Serra, com 38,5 mm acumulados até às 17 horas desta quinta-feira. A temperatura mais baixa registou-se no Pico do Areeiro (1,8 °C) e a rajada mais forte ocorreu no Chão do Areeiro, atingindo 90 km/h.

Até às 17 horas desta quinta-feira, os registos das estações meteorológicas da Madeira do Instituto Português do mar e Atmosfera (IPMA) apontam para precipitação mais significativa nas zonas altas da ilha. O Santo da Serra foi o local onde mais choveu, acumulando 38,5 milímetros desde a meia-noite, seguido pelo Chão do Areeiro (18,0 mm) e pelo Pico do Areeiro (17,3 mm).

No que diz respeito à temperatura, o valor mais baixo foi observado no Pico do Areeiro, com 1,8 °C às 17 horas. Nas zonas costeiras, os valores mantiveram-se mais amenos, destacando-se 18,9 °C no Lugar de Baixo e 18,0 °C no Funchal. A temperatura máxima do dia até ao momento foi registada também no Lugar de Baixo, onde os termómetros chegaram aos 22,2 °C.

O vento soprou com maior intensidade nas zonas montanhosas. No Chão do Areeiro registou-se a rajada mais forte do dia, atingindo 90 km/h, acompanhada de vento médio na ordem dos 60,8 km/h. Também o Caniçal apresentou vento significativo, com rajadas até 84 km/h, enquanto no Pico Alto se observaram rajadas de 87 km/h.