O vice-presidente da JSD Madeira, diz-se, em comunicado, “desagradado e preocupado” com o alegado atraso no pagamento das Bolsas de Estudo atribuídas pela Câmara Municipal de Santa Cruz, afirmando que “a falha no pagamento da primeira tranche das bolsas de estudo, que estava previsto, regulamentarmente, para os meses de fevereiro ou março, é demonstrativo, uma vez mais, do desrespeito que o executivo liderado pelo Juntos Pelo Povo tem para com os Jovens do Concelho de Santa Cruz”.

O deputado da Coligação Cumprir Santa Cruz relembra que o os vereadores e deputados eleitos pelo PSD Santa Cruz apresentaram uma proposta “que previa o pagamento das bolsas de estudo atribuídas numa única tranche, e até o dia 31 de dezembro do ano letivo correspondente” apontando ainda “que o PSD Santa Cruz tem apresentado um conjunto de medidas que visam a melhoria das condições de vida dos Santacruzenses, todas elas rejeitadas por motivos partidários, e não por demérito”.

O deputado municipal Ricardo Freitas classifica como “vergonhoso” o facto de “quase no final do ano-letivo os bolseiros ainda não terem recebido nenhuma das duas tranches previstas no Regulamento”, acrescentando que “após interpelarem os serviços competentes da Câmara Municipal de Santa Cruz, os estudantes continuam sem previsão para o pagamento”, o que manifesta, a seu ver, “uma vez mais a falta de estratégia e de visão do JPP”.

Ricardo Freitas lança, por fim, o repto para que a autarquia “explique o atraso, e regularize o pagamento o mais breve possível”, exigindo “respeito pelos esforços que os estudantes e as famílias fazem ”