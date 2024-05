‘Terreiro a Copo’ saboreia vinhos de 25 produtores nacionais (com fotos)

Os jardins do Terreiro, no Savoy Palace, voltaram a ser palco dos aromas, sabores e texturas dos vinhos nacionais, vindos dos quatro cantos de Portugal, e a culpa foi da quarta edição do ‘Terreiro a Copo’, que reuniu, ontem, especialistas e apreciadores de vinho para degustarem as maravilhas deste elixir, que se apresentou numa multiplicidade de tons e estilos.

Promovido em parceria com a COPO, um dos distribuidores dos produtores nacionais no mercado regional, este encontro vínico abriu portas às 11h30 deste sábado, tendo reservado a manhã para os profissionais da área, que foram, assim, os primeiros a descobrir os segredos das dezenas de vinhos disponibilizados neste jardim. Isto porque, ao todo, foram 25 os produtores portugueses presentes neste evento e que convidaram os participantes a viajar de Norte a Sul do país, incluindo as ilhas.

Já a tarde conta com o público em geral para saborear e brindar à diversidade do mercado vinhático português.

A cereja no topo do bolo é a conjugação desta prova de vinhos com uma experiência gastronómica, proporcionada pelos chefs do Terreiro, que trouxeram para cima da mesa várias das iguarias disponíveis no seu menu.