Foi o grande vencedor da prova rainha do Squash português: Rui Soares, atleta nascido na cidade do Porto, representa a Associação Desportiva Galomar e arrecadou mais um título de campeão nacional, informa o organismo.

A edição deste ano foi realizada em Olaias e o atleta do clube madeirense fez uma prova imaculada ao vencer todos os seus encontros por 3-0. Na final, diante de Bruno Gomes, que, na meia-final venceu Diego Pita, jogador que já representou a AD Galomar e tem raízes madeirenses, por 3-1. No derradeiro encontro, encontraram-se o primeiro e segundas pré-favoritos à conquista do torneio e foi mesmo Rui Soares, 57º do Ranking Mundial, venceu por 3-0, com parciais 11-6, 11-4, 11-5 em 21 minutos.

Na variante feminina, menos sorte teve a madeirense que representa a AD Sweet Spot Academy, Sofia Aveiro-Pita, que num batalha diante da segunda cabeça-de-série, a portuense Catarina Nunes, acabou por perder 3-2 (11-6, 11-7, 10-12, 4-11, 7-11) e sagrou-se vice-campeã nacional.

No nível 2, Bruno Silva, da AD Galomar, terminou a prova em quinto lugar e João Pires em sétimo. Já no terceiro nível, Lino Bento ficou em quinto lugar.