O Município de Santana e a Associação do Caminho Real da Madeira formalizaram hoje um protocolo de colaboração com vista à organização da 8.ª edição da Volta à Madeira pelo Caminho Real 23, segundo revelou a Autarquia nortenha nas suas redes sociais.

“Este acordo tem como principal objetivo garantir uma refeição de boas-vindas aos participantes desta iniciativa”, lê-se no comunicado, no qual se refere que na assinatura estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, e o presidente da Associação do Caminho Real da Madeira, Miguel Gouveia.

Segundo a mesma nota, os responsáveis “destacaram a importância deste evento para a promoção turística e para a preservação dos percursos históricos da ilha, atraindo participantes de diversas origens que procuram explorar a Madeira através das suas rotas tradicionais”.