Real Madrid e Al Hilal fecharam quinta-feira o lote de equipas apuradas para os oitavos de final do Mundial de clubes de futebol, nos Estados Unidos, num dia em que Manchester City voltou a estar imparável.

Com um triunfo sobre o Salzburgo, por 3-0, o Real, recordista da prova, garantiu o primeiro lugar do Grupo H, com sete pontos, mais dois que o Al Hilal, que passou ao segundo posto depois de bater o Pachuca, por 2-0. Os austríacos ainda foram para a terceira e última jornada com esperança de apuramento, enquanto os mexicanos já estavam eliminados.

Isto significa que o emblema de Madrid vai encontrar nos ‘oitavos’ a Juventus, segunda posicionada do Grupo G, num embate entre dois históricos do futebol europeu e que já está agendado para 01 de julho.

Já o Al Hilal vai medir forças com o Manchester City, atual detentor do troféu, que acabou a fase de grupos só com vitórias e um registo de 13 golos marcados, depois de ter goleado precisamente a Juventus, por 5-2.

Em Filadélfia, com mais de 60 mil pessoas nas bancadas a encherem por completo do Lincoln Financial Field, o Real chegou à vitória e apuramento num jogo de inspiração de Vinicius Júnior, algo desaparecido nas primeiras duas rondas.

O avançado brasileiro estreou-se a marcar na prova, aos 40 minutos, e assistiu com um toque de calcanhar o uruguaio Valverde, aos 45+3, num lance que teve inicio num erro da defensiva do Salzburgo.

Já completamente lançados no ataque, ainda na esperança de fugir à eliminação, os austríacos voltariam a ‘meter água’ já perto do final da partida, desta vez com o jovem Gonzalo Garcia a aproveitar, aos 84 minutos.

O Al Hilal vai acompanhar o Real até aos ‘oitavos’, depois de vencer o Pachuca em Nashville, no estado do Tennessee, numa partida em que o lateral João Cancelo e Rúben Neves foram titulares nos sauditas, com o médio internacional português a lançar o brasileiro Marcos Leonardo, ex-Benfica, para o 2-0, aos 90+5 minutos.

Antes disso, o Pachuca esteve em cima da formação saudita praticamente durante toda a segunda parte, já depois de Salem Al Dawsari ter aberto a contagem, aos 22 minutos, com um belo chapéu ao guarda-redes dos mexicanos.

Horas antes, em Orlando, na Florida, Bernardo Silva foi capitão do Manchester City, Rúben Dias foi também titular e Matheus Nunes foi igualmente aposta de início do treinador Pep Guardiola, com o médio português a estar na assistência no terceiro golo do City, marcado pelo norueguês Haaland.

O belga Doku abriu o marcador logo aos nove minutos para o lado dos ‘citizens’, mas, pouco depois, aos 11 minutos, o holandês Koopmeiners aproveitou um mau passe do guarda-redes brasileiro (ex-Benfica) para repor a igualdade.

Mesmo assim, o Manchester City foi dono e senhor da partida e, aos 26 minutos já estava de novo na frente, desta vez com um autogolo de Kalulu, num lance em que o central francês, mesmo sem qualquer adversário por perto, acabou por acertar nas redes erradas.

Lançado no início da segunda parte, Haaland, aos 52 minutos, só teve de encostar para a baliza após passe de Matheus Nunes, com Foden, aos 69, e o brasileiro Savinho, aos 75 com um potente remate de fora da área, a chegarem à mão cheia.

Do lado da Juventus, que nos primeiros 57 minutos do encontro contou com Alberto Costa e que teve Francisco Conceição como suplente não utilizado, o sérvio Vlahovic, aos 84 minutos, ainda reduziu a diferença.

Em Washington, já sem hipóteses de apuramento no Grupo G, Wydad e Al Ain lutaram apenas pelo prestigio e pelos dois milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros) do prémio de vitória num jogo da fase de grupos, com o emblema da equipa dos Emirados Árabes Unidos a superiorizar-se por 2-1 e com direito a reviravolta.

Logo aos quatro minutos, o sul-africano Mailula bateu o guarda-redes português Rui Patrício, titular no Al Ain, e deu vantagem aos marroquinos, mas o togolês Laba, aos 45+1 de grande penalidade, e o paraguaio Kaku, aos 50, operaram a reviravolta.

Hoje, o Mundial de clubes, pela primeira vez disputado com 32 equipas, tem um dia de descanso, com os oitavos de final a arrancarem no sábado, com o Palmeiras-Botafogo, num duelo totalmente ‘canarinho’, e com o Benfica-Chelsea, numa altura em que os ‘encarnados’ são a única equipa portuguesa em prova.

O FC Porto também viajou para os Estados Unidos, mas acabou eliminado na fase de grupos.