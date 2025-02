Morreu Jorge Nuno Pinto da Costa.

O ex-presidente do FC Porto não resistiu a uma doença prolongada e partiu aos 87 anos, menos de um ano depois de ter deixado a presidência dos azuis e brancos.

O estado de saúde do ex-presidente do FC Porto deteriorou-se depois de uma longa batalha contra um cancro na próstata.

A última vez que apareceu em público foi no final de dezembro, no estádio do Dragão, para assistir à vitória dos dragões sobre o Estrela da Amadora (2-0).

Antes disso tinha estado, em outubro, na apresentação do seu último livro. Um evento realizado na Alfândega do Porto, que contou com a presença de familiares, amigos e adeptos do clube.