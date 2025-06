Médio ex-Nacional Bruno Costa assina pelos sul-coreanos do Gyeongnam FC

O médio Bruno Costa, que rescindiu por mútuo acordo com o Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, é reforço do Gyeongnam FC, anunciou hoje o clube da segunda divisão sul-coreana, sem revelar a duração do contrato.

Contratado pelo Nacional em julho de 2024, o futebolista português, de 28 anos, foi utilizado em 19 jogos, somando dois golos e uma assistência.

Ao fim de 17 jornadas, o Gyeongnam FC ocupa a 10.ª posição na segunda divisão da Coreia do Sul, com 17 pontos, quatro acima da zona de despromoção.