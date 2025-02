A derrota do Marítimo ontem frente ao Alverca é o destaque na capa do JM Desporto. Os verde-rubros perderam por 5-0, num jogo em que tudo correu mal à formação madeirense.

Depois de uma vitória na jornada passada, o Marítimo teve o amargo de uma pesada derrota, que mantém a equipa perto da zona de perigo da tabela da II Liga.

No topo da página, a vitória do FC Porto frente ao Farense (0-1), num dia marcado pela homenagem, no Dragão, a Jorge Nuno Pinto da Costa.

Ontem houve dérbi no Campeonato Portugal, entre Machico B e Marítimo, que acabaram o desafio empatados 1-1. Foi, como diz o título, ‘um ponto para cada um’.

Em atletistismo, destaque para Solange, atleta do GD Estreito, que conquistou o ouro nos 3.000 metros nos campeonados nacionais de pista curta, onde os atletas regionais lograram cinco medalhas.