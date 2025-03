O Marítimo emitiu hoje um comunicado, repleto de ‘indiretas’, em que assegura “que o presente está a ser bem preparado de forma a assegurar o futuro” e que as decisões que estão a ser preparadas nesse sentido “serão debatidas em conjunto”.

Com o título “Cortinas de fumo”, comunicado, começa por lembrar que “o Marítimo é feito de pessoas. De gente com alma que ajudou a construir uma história repleta de desafios que foram ultrapassados muitas vezes contra tudo e contra todos.”

“Pessoas que romperam cortinas de fumo como as que diariamente têm sido lançadas contra a instituição no passado recente”, acrescenta-se na nota, que depois faz questão de sublinhar que “às gentes do Marítimo, e somos muitos, importa lembrar que todas as decisões sobre o futuro do clube serão debatidas em conjunto. Porque o Marítimo é de todos. E todos saberão escolher o melhor para o futuro.”

O comunicado refere ainda que “os bastidores são o palco dos arautos da desgraça” e “não o nosso”, assegurando que “ao contrário do que fazem aqueles que apenas pretendem criar confusão, a gestão atual é transparente e rigorosa, e será sempre apresentada aos sócios”.

Para terminar, o comunicado, que não vem assinado, assevera que “serão os sócios a ditar, em assembleia geral, todos os passos relevantes para o Marítimo que queremos. Podem ter a certeza que o presente está a ser bem preparado de forma a assegurar o futuro”.