O Marítimo perdeu mais dois pontos em casa (1-1) e somou o terceiro encontro consecutivo sem ganhar. Depois de chegar ao intervalo em desvantagem, a equipa partiu à procura da reviravolta, mas falhou na finalização. Ibrahima Guirassy, médio ex-Oliveirense, é reforço.

Pode ler mais sobre este jogo que faz manchete na capa desportiva do JM de hoje nas páginas 34 e 35.

Já o FC Porto, encostado às cordas, manteve-se ligado ao duo da frente depois de vencer, ontem, o SC Braga, por 2-0. Fábio Cardoso e Evanilson foram os marcadores de serviço. Caso para dizer que o Dragão está reabilitado.

Do susto à tranquilidade, foi o Benfica. O Rio Ave ainda marcou primeiro na Luz, mas os encarnados deram a volta ao marcador (3-1). Reforço Marcos Leonardo marcou na estreia. Enquanto se aguarda pelo jogo Nacional-Mafra, agendado para as 18h45, com Tiago Margarido a lembrar o objetivo inicial dos 40 pontos, leia que, no ténis de mesa, São Roque foi travado na final da Taça de Portugal.

Tenha uma boa leitura desportiva com o seu JM desta segunda-feira, dia 15 de janeiro.