Bom dia!

O presidente da Assembleia Geral do Marítimo pretendia dar a conhecer procedimentos da reunião magna subscrita por um grupo de sócios e perceber se tinham soluções para o futuro do clube. Mas os mandatários entenderam que não representam os signatários da proposta que entregaram.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. À procura da Luz da manutenção. Tiago Margarido acredita que o Nacional pode trazer pontos ao final da tarde, do recinto do Benfica, e acelerar rumo à permanência.

Saiba ainda que líderes da Honra e do Regional defrontam-se na Taça e que Ponta do Sol abre hoje época automobilística. 51 concorrentes aceleram hoje na primeira prova do calendário de 2025. Dinarte Nóbrega e Gregório Faria prometem luta acesa.

Bom dia e bom fim de semana!