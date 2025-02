O Marítimo emitiu na noite deste sábado uma nota de pesar devido ao falecimento de Pinto da Costa.

“O Club Sport Marítimo manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do Futebol Clube do Porto e figura incontornável do futebol português. O presidente Carlos André Gomes e a respetiva Direção do clube apresentam à família e amigos de Pinto da Costa as mais sentidas condolências, expressando solidariedade neste momento de dor”, pode ler-se, em nota emitida pelo clube madeirense.