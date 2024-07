Ao cabo de quatro provas especiais de classificação disputadas esta manhã - e para além da especial noturna de ontem, a primeira classificativa do rali - João Silva lidera com uma margem de 7,4 segundos quando faltam apenas outras quatro classificativas para encerrar o Rali da Ribeira Brava.

O piloto da DSC Motorsport iniciou o dia com uma vantagem de 3,3 segundos no primeiro lugar, mas Miguel Nunes foi mais rápido nas duas passagens pela Tabua - PEC 2 e PEC 4 -, embora retirando apenas um total de 1,3 segundos.

Já nas duas passagens pelo Campanário, João Silva foi bem mais eficaz, sendo que logo na PEC 3 se distanciou do principal opositor ao ser 5,2 segundos mais rápido. Na PEC 5, a última classificativa disputada antes do reagrupamento, as contas foram bem mais equilibradas, com João Silva a vencer apenas por 0,2 segundos.

Na geral, o líder do rali entra assim para a terceira e última secção da prova com uma vantagem de 7,4 segundos para Miguel Nunes e de 19,6 para Miguel Caires.