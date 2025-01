O Manchester United, atualmente treinado pelo português Ruben Amorim, apresenta a pior média de vitórias desde 1986/87, época em que o escocês Alex Ferguson se estreou pelo clube da Liga inglesa de futebol.

“Estamos a ser talvez a pior equipa da história do Manchester United. Digo isto porque temos de reconhecer isso, e mudar isso”, admitiu o técnico português, na conferência de imprensa após a derrota caseira com o Brighton, a 10.ª dos ‘red devils’ na Premier League em 2024/25.

Com 33 encontros já disputados esta temporada, que começou com Eric Ten Hag no banco, o Manchester United tem 12 vitórias (36,36%), 10 empates (30,30%) e 11 derrotas (33,33%) em todas as competições.

Desde a chegada de Amorim, que deixou o Sporting em meados de novembro, as vitórias reduziram ainda mais, com apenas cinco (33,33%) em 15 encontros, contra três empates (20%) e sete derrotas (47,67%), seis das quais na Liga inglesa.

Quando foi demitido, o treinador neerlandês apresentava uma pior média de triunfos (quatro em 14 jogos), mas apresentava os mesmos 28,57% de derrotas, um número inferior ao de Amorim, além de ter ainda seis empates (42,86%).

Apesar de ter eliminado o Arsenal na Taça de Inglaterra e estar em zona de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, o Manchester United é apenas 13.º classificado da Liga inglesa, 10 pontos acima da ‘linha de água’ e 11 da zona de qualificação europeia, além de ter caído na Taça da Liga.

A atual percentagem de triunfos não encontra paralelo neste século e é necessário recuar até 1986/87 para se encontrar uma inferior, numa temporada em que se estreava Alex Ferguson, que viria a tornar-se o mais bem-sucedido treinador do clube.

Nessa temporada, em 48 encontros, os ‘red devils’ conseguiram apenas 17 triunfos (35,42%) e cederam 15 empates (31,25%) e 16 derrotas (33,3%).

Na última descida de divisão, em 1973/74, no fim de uma geração dourada e de nomes como Bobby Charlton ou Dennis Law, o Manchester United terminou com uma média de triunfos inferior a 30%, com apenas 11 vitórias em 45 jogos (24,44%).

Ao nível de derrotas, o Manchester United não tem uma tão alta percentagem exatamente desde a temporada da última despromoção, quando perderam 22 dos 45 encontros disputados (48,89%).

Ruben Amorim é o segundo treinador português a treinar os ‘red devils’, sucedendo a José Mourinho, que conquistou a Liga Europa em 2016/17 e tem a segunda melhor percentagem de triunfos do clube desde a saída de Alex Ferguson, no final da temporada 2012/13.

Em 2017/18, a segunda temporada completa de Mourinho, os ‘red devils’ venceram 37 dos 64 jogos que disputaram (66,07%), depois de terem terminado a anterior com 57,81% e com o primeiro título internacional na era pós-Ferguson.

Mourinho acabaria por deixar Old Trafford a meio da época 2018/19, mesmo com uma média de 41,67% de triunfos (10 em 24 encontros).