Bom dia!

A edição de 2025 do Eco Rally Madeira vai contar com 65 mil euros de apoio do Governo Regional, mais do dobro do que tinha beneficiado no ano passado. Eduardo Jesus elogia um evento que se afirmou “como uma referência incontornável no panorama das competições automobilísticas de viaturas elétricas”.

A Capa desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Danny entre as lendas do Zenit. Mais de 50 mil adeptos assistiram ao jogo que reuniu muitas das antigas estrelas do clube. Iniciativa marcou o regresso de Danny Gomes a São Petersburgo.

Também além-fronteiras, Ronaldo continua a contagem até aos 1.000 golos.

Por cá, Nacional cria hub tecnológico no Estádio da Madeira e defesa Romain Correia renova com o Marítimo até 2027.

Tudo isto e muto mais no seu JM desta terça-feira!