O Lyon foi despromovido hoje à 2.ª divisão francesa, na sequência de uma decisão da Direção Nacional de Controlo de Gestão (DNCG). A organização que supervisiona as contas dos clubes de futebol em França decidiu que as finanças do histórico emblema gaulês não estão em conformidade com as regras estipuladas para os clubes da Ligue 1.

A decisão ocorreu após um inquérito convocado pela DNCG há um mês. O conhecido empresário John Textor, dono do clube francês e do Botafogo, do Brasil, alegou que o Lyon iria cumprir as exigências financeiras na próxima época, mas os argumentos não convenceram a organização.

Recorde-se que a equipa é orientada pelo técnico português Paulo Fonseca.