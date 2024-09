O médio Bernardo Silva afirmou hoje que Portugal tem sempre a “ambição de ganhar” todas as competições, incluindo a Liga das Nações, e confessou que ficou insatisfeito com a campanha no Euro2024 de futebol.

“Temos sempre a missão de ganhar, mas sabendo que só uma seleção sairá satisfeita no final. Não vamos pensar já que vamos ganhar a Liga das Nações. Queremos primeiro garantir o apuramento para os quartos de final e para daí logo veremos. Mas, sim queremos ganhar esta Liga das Nações, queremos a qualificação para o Mundial e depois vamos querer ganhar o Mundial”, frisou Bernardo Silva.

O jogador do Manchester City falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira com a Croácia, da jornada de arranque da Liga das Nações.

“O Europeu foi desapontante para a Croácia tendo em conta as campanhas que tinha feito no passado. Foi frustrante para eles e sabemos que vão querer dar uma resposta já contra nós”, referiu.

Na Alemanha, os croatas ficaram apenas pela fase de grupos, enquanto Portugal ainda chegou aos quartos de final, algo que mesmo assim deixou Bernardo Silva insatisfeito.

“Tínhamos ambições muito maiores do que o resultado que conseguimos. Não podemos ficar satisfeitos. Sem dúvida que há coisas que podemos fazer bastante melhor. Em alguns momentos, a seleção mostrou muita qualidade. Vamos procurar trabalhar como equipa para que nos próximos jogos possamos ser uma seleção em crescimento para atingir objetivos no futuro”, concluiu.

O Portugal-Croácia, do grupo A1 da Liga das Nações, está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do turco Umut Meler.

Três dias depois, a seleção nacional defronta a Escócia, no mesmo recinto, e também com início às 19:45.

Portugal está inserido no Grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.