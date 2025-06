A seleção portuguesa de futebol foi para o intervalo a perder por 1-0, diante da Bélgica, na última jornada do Grupo A3, da Liga das Nações de futebol feminina, que está a decorrer no Estádio do Marítimo, nos Barreiros.

Portugal está na luta por assegurar o terceiro lugar no grupo, que dá acesso ao playoff de manutenção na Liga das Nações, sendo que um empate será suficiente.