Liga das Nações: Portugal empata na Escócia

A seleção portuguesa de futebol empatou hoje sem golos na Escócia, em jogo da quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, que decorreu em Hampden Park, em Glasgow, e que representou os primeiros pontos cedidos pelos lusos.

Depois de três vitórias no grupo, Portugal averbou o primeiro empate, passando a somar 10 pontos, mais três do que o segundo classificado, a Croácia, que empatou 3-3 na Polónia, terceira, com quatro. A Escócia conquistou o primeiro ponto, mas continua na última posição.