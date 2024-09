O treinador do Sporting, Rúben Amorim, assumiu hoje o objetivo de “passar à fase seguinte” da Liga dos Campeões de futebol e admitiu que os ‘leões’ estão agora mais preparados do que nas últimas participações na competição.

“Queremos jogar bem e ter mais protagonismo. O objetivo é passar à fase seguinte, ganhar jogos, jogar melhor e valorizar toda a gente aqui”, apontou o treinador, no Auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Lille.

O Sporting vai participar na ‘Champions’, sob o comando de Rúben Amorim, pela terceira vez nas últimas quatro épocas e o treinador sente, desta vez, que a equipa tem de “jogar de forma diferente” e assumir maior protagonismo nos encontros.

“Na primeira vez que fomos [à Liga dos Campeões], aí sim, éramos inexperientes. Sinto a equipa mais preparada, se calhar mais do que naquela altura. Por isso, prevejo um jogo difícil, há sempre muita ansiedade no primeiro jogo de qualquer competição e, acima de tudo, as expectativas dos nossos adeptos estão muito altas”, comentou.

Ainda assim, no atual plantel ‘verde e branco’, existem 12 jogadores que nunca disputaram a principal competição europeia de clubes, mas Amorim lembrou que é preciso olhar “caso a caso” e apontou dois exemplos que “ninguém diz” que não estarão preparados.

“O Viktor [Gyökeres], é o primeiro jogo que faz na Liga dos Campeões e ninguém dirá que não está preparado. Ninguém olha para o Morten [Hjulmand], que já jogou na Liga italiana, e pensa que ele não está preparado. Às vezes, é subjetivo”, desvalorizou o técnico.

Ainda sobre Gyökeres, questionado sobre a importância do desempenho do melhor marcador da equipa na época passada numa competição como a Liga dos Campeões para o seu futuro, o técnico frisou que, acima de tudo, não quer que o sueco se sinta “pressionado para fazer três golos por jogo”.

“Acima de tudo, o que eu quero é que o Viktor não se sinta pressionado, como se o futuro dele dependesse da Liga dos Campeões. Quanto a mim, depende muito mais de ele melhorar aspetos como a abordagem defensiva, saber melhor os tempos de jogo... Os treinadores de topo, de certeza, olham mais para esses momentos”, advertiu.

Antes de Rúben Amorim, também o sueco anteviu a sua estreia na Liga dos Campeões, admitindo que “é um sonho” disputar a competição, onde quer “estar bem também”, mas não quis alongar-se sobre o seu futuro e a sua cláusula de rescisão.

“Obviamente que [100 milhões de euros] é muito, porque não saí. Mas estou muito feliz aqui no Sporting, não é um problema ter ficado. Vamos ver o que vai acontecer”, atirou o avançado dos ‘leões’.

O Sporting recebe os franceses do Lille na terça-feira, em partida da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com início previsto para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

A equipa orientada por Rúben Amorim regressa à ‘Champions’ na qualidade de campeã nacional, com entrada direta na fase de liga, após ter falhado a presença na época passada, quando disputou a Liga Europa, após dois anos consecutivos na prova ‘milionária’ onde ficou pelos oitavos de final (2021/22) e pela fase de grupos (2022/23).

O Lille, quarto classificado da I Liga francesa na época passada, segue atualmente em oitavo lugar no campeonato e qualificou-se através das pré-eliminatórias, deixando pelo caminho os turcos do Fenerbahçe e os checos do Slavia de Praga.