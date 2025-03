Kris Meeke vence com categoria Rali Serras de Fafe, Boticas e Cabeceiras de Basto

O campeão nacional de ralis, o norte-irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris), venceu hoje o Rali Serras de Fafe, Boticas e Cabeceiras de Basto, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

Meeke, que chegou a este derradeiro dia de prova na liderança, deixou na segunda posição outro ‘mundialista’, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), a 32,3 segundos, com Armindo Araújo (Skoda Fábia) a chegar ao terceiro lugar, sendo o melhor dos pilotos portugueses, a 1.38,8 minutos.

“Fizemos uma prova muito positiva e conseguimos começar o ano com um bom resultado. Sabíamos que era difícil recuperar a distância para a frente do rali, mas também criamos uma margem interessante para quem nos perseguia. Foi um rali inteligente e mostramos, mais uma vez, que somos claramente a melhor dupla nacional”, disse, no final, Armindo Araújo.

A vitória de Meeke, contudo, não foi isenta de sustos, pois um toque na terceira especial do dia custou-lhe quase um minuto.

Dani Sordo, que venceu a ‘power stage’ final, amealhando os correspondentes três pontos extra, também sofreu um furo, que lhe custou 47 segundos.

Pior sorte teve o letão Martin Seesks (Ford Fiesta), que chegou a passar pela liderança, mas teve de abandonar devido a problemas de direção. José Pedro Fontes (Citroën C3) também viu o azar bater-lhe à porta ao quebrar um semi-eixo, descendo ao sexto lugar.

Entre as duas rodas motrizes, a vitória sorriu a Guilherme Meireles (Peugeot 208).

A próxima ronda é o Rali Casinos do Algarve, a 28 e 29 de março.