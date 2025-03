João Silva soma e segue no Rali do Marítimo - Município de Machico. O piloto foi o mais rápido na quarta classificativa, que consiste na segunda passagem pela Maiata, com o tempo de 9:02.9.

João Silva ganha mais três décimas a Miguel Nunes, que fez o tempo de 9:03.2.

Miguel Nunes ascendeu ao segundo lugar da geral, pois Miguel Caires fez mais 2,9 segundos que Miguel Nunes.

Na geral, João Silva lidera com 7,2 segundos de vantagem sobre Miguel Nunes, somando a quarta classificativa vencida em quatro possíveis.

O rali continua com a disputa da quinta clasificativa, a passagem pela Matur, com início agendado para as 13h07.