As portuguesas Jieni Shao e Fu Yu foram hoje eliminadas nos 16 avos de final do WTT Contender de Taiyuan de ténis de mesa, na China, perdendo com a macaense Yuling Zhu e a neerlandesa Jie Lie, respetivamente.

Atual n.º 50 do ranking mundial, Shao foi derrotada em três sets (6-11, 9-11 e 4-11) por Zhu, 24.ª, num duelo precedido pelo desaire de Fu Yu, 71.ª, frente a Lie, que chegou ao quadro principal oriunda da fase preliminar, com os parciais de 11-8, 7-11, 7-11 e 8-11.

Portugal ficou sem representantes logo na estreia de Jieni Shao e Fu Yu no quadro de singulares femininos do WTT Contender de Taiyuan, que termina no domingo, na China.