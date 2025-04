O Vizela, equipa orientada pelo madeirense Fábio Pereira, venceu, este domingo, em casa do Tondela, líder da II Liga, por 1-0.

O golo solitário dos vizelenses foi apontado à passagem da meia-hora, por Busnic.

Com este resultado, Fábio Pereira segue invicto no comando do Vizela, equipa que passou a comandar já no decorrer da temporada, depois de ter iniciado a época no Marítimo. Em 16 jogos como técnico do Vizela, o madeirense já venceu 12 e ainda não perdeu qualquer partida. Após a vitória em Tondela, os vizelenses sobem ao segundo lugar, com mais três pontos que o Alverca.