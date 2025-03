II Liga: Marítimo volta a ceder pontos nos Barreiros

Em duelo da 25.ª jornada da II Liga, o Marítimo não foi além de um empate a uma bola na receção ao Académico de Viseu.

Após o nulo registado ao intervalo, os beirões entraram da melhor forma na 2.ª parte, chegando ao golo aos 47’, por intermédio de Henrique Gomes, que marcou na sequência de um canto, aproveitando a ausência de marcação maritimista.

Já o golo do empate surgiu aos 75’ por Sori Mané na própria baliza após cruzamento do extremo verde-rubro Fabio Blanco. Os futebolistas viseenses ainda perdiram falta, no entanto a arbitragem validou o golo.

Com este resultado o Marítimo soma 29 pontos e está no 13.º lugar à condição, ao passo que o Académico de Viseu tem 34 pontos, ocupando o 10.º lugar, também à condição.

Na próxima ronda o Marítimo volta a jogar nos Barreiros, desta feita perante o Felgueiras, no sábado pelas 14h00.