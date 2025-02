II Liga: Marítimo vitorioso após seis jogos sem triunfos

Após uma série de seis jogos sem vencer, o Marítimo regressou, este sábado, aos triunfos ao ultrapassar o Portimonense, por 2-0.

Esta foi a 2.ª vitória verde-rubra esta época em casa, onde também já averbou quatro empates e quatro derrotas.

Em duelo da 21.ª jornada da II Liga, Carlos Daniel abriu a contagem aos 12’, após passe do reforço Afonso Freitas. Já na 2.ª parte, aos 67’, o também Alexandre Guedes foi o autor do 2-0, numa assistência de Fabio Blanco, numa jogada entre novos recrutas.

Refira que, após três empates, este foi o primeiro triunfo de Ivo Vieira nesta segunda passagem pelo clube.

O Marítimo alinhou com a seguinte equipa: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Romain Correia, Rodrigo Borges, Afonso Freitas (Igor Julião, 76’), Vladan Danilovic, Ibrahima Guirassy (Michel Costa 83’), Carlos Daniel (Francisco França, 83’), Fabio Blanco, Alexandre Guedes (Dani Benchi, 83’) e Nachon Nsingi (Patrick Fernandes, 68’).

Com este resultado o Marítimo subiu ao 12. lugar à condição, com 25 pontos. Já o Portimonense mantém-se no 11.º posto, com 26 pontos.