O Marítimo venceu, este domingo, o Penafiel por 1-0, em jogo da antepenúltima jornada da II Liga, disputado no Estádio Municipal 25 de Abril. Com esta vitória, os madeirenses reduzem provisoriamente para dois pontos a desvantagem para AVS e Nacional, que recebem ainda o Mafra e o FC Porto B, respetivamente.

O golo que mantém vivas as esperanças maritimistas foi apontado por Euller, aos 37 minutos, na conversão de um penálti, assinalado por falta sobre Renê Santos.

Num jogo disputado grande parte do tempo sob chuva intensa, e com um relvado bastante pesado, o Marítimo teve muitas dificuldades no segundo tempo, mas conseguiu salvar o resultado, muito graças também a duas grandes defesas de Samú Silva.